¿Qué hacer si delincuentes desocupan su cuenta bancaria?

Durante los últimos días, en redes sociales se ha vivido toda una ola de críticas por las denuncias viralizadas sobre el hurto de dinero de cuentas del banco Davivienda mientras los titulares están durmiendo en la madrugada.

El más reciente fue publicado por la presentadora de noticias RCN, Jessica De La Peña quien manifestó estar sorprendida al despertarse a las 5:30 AM con su cuenta totalmente vacía y además con préstamos que ella nunca realizó. "Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía", escribió.

En esa misma línea, De La Peña criticó la seguridad del banco y manifestó "Qué pasa @Davivienda con la seguridad del portal ? Hoy en día hago todo por este medio. Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente ? Quién me soluciona? Quién responde por la plata que me robaron?"

Precisamente, el pasado miércoles el periodista Carlos Sarria también compartió en redes sociales que había sido víctima de la delincuencia y que al igual que la presentadora, también desocuparon sus cuentas e hicieron préstamos a su nombre. "Me desocuparon la cuenta de @Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa @Davivienda con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa".

¿Qué dice el banco?

Por su parte, desde el banco Davivienda a través de las redes sociales ha respondido a cada trino lamentando los problemas y solicitando a las víctimas mayor información sobre los casos para resolver las inquietudes. Aunque, de manera oficial no hay pronunciamiento sobre la situación.

¿Qué hacer si desocupan mi cuenta?

Muchas son las modalidades de estafa que circulan en el mercado y precisamente, nadie está excento de no caer en las manos delictivas. Por eso, si usted termina siendo víctima de hurto, se recomienda hacer una denuncia formal a través del CAI Virtual de la Policía Nacional, también comuníquese directamente con su banco y brinde todas las pruebas posibles para el caso.

¿Cómo prevenir ser víctima de hurto bancario?

La banca móvil llegó para quedarse, pero eso también supone retos para los usuarios. Como siempre, se recomienda tomas medidas preventivas como el no dejar accesos automáticos y utilizar filtros de seguridad como la doble vertificación a la hora de ingresar a las cuentas. Así mismo, no descargue programas o aplicaciones no oficiales que pueden terminar descargando virus en su dispositivo con el objetivo de monitorear sus movimientos y acceder a sus cuentas.

Y por supuesto, no haga transacciones virtuales en redes públicas o en dispositivos compartidos. Recuerde, la prevención puede evitarle grandes dolores de cabeza y de bolsillo.