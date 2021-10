WhatsApp: Estos son los celulares y modelos que perderán la app

WhatsApp fue tendencia en los últimos días luego de su caído a nivel global, principalmente por las fallas de Facebook, empresa dueña de esta red social. Ahora, es noticia por los dispositivos en los que no volverá a funcionar.

En principio se debe tener en cuenta que esto no es culpa de WhatsApp. Recordemos que con la llegada de iOs 15, por ejemplo, varios dispositivos de Apple no podrán actualizar a este software, por lo que ahí no podrán usar ciertas aplicaciones.

La red social, por su parte, se va optimizando y actualizando a las últimas solicitudes de estos sistemas operativos, por lo que con el pasar de los años deja de funcionar en ciertos dispositivos y celulares, pues no es posible actualizarla en la play store.

Estos son los dispositivos que no podrían volver a usar WhatsApp:

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Sony

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Más

Alcatel

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8