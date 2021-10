El tanzano Abdulrazak Gurnah Premio Nobel de Literatura de 2021

El Premio Nobel de Literatura 2021 es para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo informó este jueves la Academia Sueca.

Desde Estocolmo fue anunciado el galardón para el escritor que nació en Zanzíbar, en Tanzania, pero que reside en Inglaterra y escribe principalmente en inglés.

Según la Academia Sueca el premio se debe "a su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la suerte de los refugiados que atraviesan continentes y culturas".

A lo largo de su carrera ha escrito libros como "Memory of Departure", "Pilgrims Way", "Admiring Silence" y "By the Sea".