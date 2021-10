¿Con quién se ven los precandidatos presidenciales en segunda vuelta?

Al finalizar el debate de precandidatos presidenciales realizado en el Congreso Nacional de Comerciantes Fenalco, los aspirantes a la Casa de Nariño Paloma Valencia (Centro Democrático), Federico Gutiérrez (movimiento Creemos Colombia), Sergio Fajardo (Coalición de la Esperanza) y Alejandro Gaviria dieron su pronóstico sobre con qué otro precandidato, según sus cálculos, creen que van a llegar a segunda vuelta.

La senadora Paloma Valencia fue la primera en responder, anticipando que cree que pasará la primera vuelta presidencial "con alguno del centro. Yo no creo que Gustavo Petro ni los que promueven la destrucción del sistema productivo vayan a segunda vuelta y vayan a ser presidentes de Colombia. Aquí hay un discurso que han ido metiendo sobre que los problemas que tiene el país son porque los gobernantes no han servido para nada, como si no tuviera nada que ver la izquierda asesina, que secuestró, que dinamitó los pueblos, que acabó con la seguridad".

A su vez, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que "ojalá con alguno de los que está acá y los que han estado en los debates anteriores. Porque lo que está en riesgo es la democracia, las libertades; lo más peligroso para el país es cuando llegan líderes que representan un proyecto populista y autoritario, cuyo propósito no es de país, sino de venganza. Creo que Colombia no está en el discurso de odio, resentimiento y discusión que representa Gustavo Petro".

En contraste, sin embargo, Fajardo consideró que "yo creo, se los digo con toda sinceridad, que Colombia va a cambiar, y va a tener que escoger entre el cambio que representa Petro y el que representa Fajardo. Participé en la elección anterior y nos faltó muy poquito para estar en la segunda vuelta. Pero en esta llegamos. Y vamos a cambiar, no por el miedo a Petro o el odio a Uribe, sino porque somos capaces de definir cómo relacionarnos".

En su predicción, el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, aseguró que "esta campaña no es contra nadie, sino que se trata de confrontar las ideas. Creo que tenemos que reconocer que el candidato Gustavo Petro ha sido capaz de articular cierto descontento y ciertas características complejas de nuestra sociedad, y considero que la segunda vuelta va a ser con él. Le voy a ganar 60/40, o un poco más. Yo creo que un presidente de derecha tendría muchos problemas de gobernabilidad, por los problemas de legitimidad".