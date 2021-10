La foto que juntó a Federico Gutiérrez y Gaviria tras tensiones

Esta semana se han dejado ver diferencias entre los candidatos. Federico Gutiérrez calificó de incoherente a Alejandro Gaviria por lo que considera sus cambios de postura. En respuesta el ex rector de la Universidad de Los Andes dijo que el ex alcalde de Medellín en las últimas semanas se ha movido a la derecha.



Tras el cruce de mensajes, en la mañana de este viernes los precandidatos se encontraron en el camerino del Congreso Nacional de Comerciantes Nexos 2021, donde se adelantó un foro con aspirantes al primer cargo del país y allí se tomaron foto.



En medio del espacio de diálogo Federico Gutierrez hizo referencia a la foto.: “Nos tomamos una foto y quedó a este lado Sergio (Fajardo), me dejaron estar en la mitad y a la derecha quedó Alejandro (Gaviria), y le dije: ‘primera vez que me dejas estar en el centro’”.

Cabe mencionar que en las últimas horas Federico Gutierrez había publicado un vídeo en el que recuerda que Gaviria había manifestado en su momento que él( Gutiérrez) podría estar en la coalición de centro que ha venido impulsando, pero que ahora en declaración planteó todo lo contrario.