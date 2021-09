Protestas en Paraguay por ley que da 10 años de cárcel por ocupar tierras

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de ley que eleva la pena de ocupación de tierras hasta los 10 años de prisión. La normativa fue respaldad por el partido de gobierno, alcanzando 49 votos a favor, 3 en contra, una abstención y 27 parlamentarios estuvieron ausentes.

Tras conocerse el avance de la ley, que deberá ser evaluada por la rama ejecutiva y determinar su la veta o la promulga, gremios indígenas y campesinos convocaron manifestaciones en rechazo a la posible aprobación de la ley asegurando que va en contra de su patrimonio.

Algunos manifestantes han manifestado que hay terratenientes que han influido en la decisión del Congreso ya que así lograrían apropiarse de sus tierras, que no solo dan sustento en el caso de los campesinos, sino que representa el hogar de las comunidades indígenas y que podrían ser expulsadas de su hábitat.

La diputada Katya Gonzalez, del Partido Encuentro Nacional, criticó la decisión de subir la pena de cárcel en este caso argumentando que están “propiciando un estallido social porque somos incoherentes, porque cuando pedimos elevar las penas de corrupción contra aquellos que roban y saquean la esperanza de este pueblo, estaba cámara se negó”.

De la misma manera, la diputada Norma Camacho (de la misma colectividad) consideró que "el problema de las tierras es un problema que la clase política ha evadido, que no trata, que no ve, que necesita un tratamiento integral, que tiene motivos multifactoriales, que no pude ser tratado solamente desde la modificación de dos artículos”.