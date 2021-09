"Ver jugadoras de mi edad ganando títulos me hace pensar que también puedo"

María Camila Osorio tuvo su debut y despedida en el WTA 500 de Chicago, donde cayó en sets corridos ante la checa Tereza Martincová con parciales 6-3 y 7-5. Pese a los resultados recientes, la cucuteña se mostró optimista en recuperar la senda del triunfo.

"No aproveché las chances que tuve. Me voy con el sinsabor de que pude alargar el partido, pero me quedo con que sigo jugando torneos grandes, estoy aprendiendo y tengo que seguir”, comento la deportista de 19 años en rueda de prensa.

María Camila, quien acumula cuatro eliminaciones consecutivas en primera ronda, aseguró que siempre juega con presión y añadió que no dedicará mucho tiempo a pensar en esta derrota. "Siempre hay presión, incluso cuando estaba en buena racha tenía presión, pero la diferencia era que tenía confianza. No me voy a matar la cabeza con este resultado”.

Finalmente, de la reciente final del US Open femenino, con dos tenistas de su generación, la cucuteña aseguró que esto le demuestra que ella también puede pelear por grandes cosas. “Ver a jugadoras de mi edad jugando finales grandes y ganando títulos, eso me dice que yo también puedo. Es de admirar lo que hicieron Raducanu y Leylah porque es duro... Espero que llegue mi momento”.

María Camila Osorio volverá a escena la próxima semana cuando dispute el WTA 1000 de Indian Wells, también en territorio estadounidense.