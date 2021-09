Uribe pide a congresistas de su partido no modificar la Ley de Garantías

En medio de la polémica por el artículo del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que suspendería la ley de garantías, el expresidente Álvaro Uribe respaldó a los congresistas de su partido que le dijeron no a la propuesta que ya fue aprobada en primer debate.



“Apoyemos a @millaromerosoto y @charoguerra para NO DEROGAR ley garantías. Protejamos la honra del Gbno. Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gbno Nal, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”, escribió el exsenador.



De esta forma el expresidente Álvaro Uribe está haciendo un llamado a las bancadas del Centro Democrático en el Congreso a respaldar a los integrantes de la misma colectividad que se mostraron en contra de una modificación a la ley de garantías.



En diferentes sectores políticos también han expresado su rechazo a la idea de suspender o modificar la ley de garantías, argumentando que podría afectar el próximo proceso electoral.