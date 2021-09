¿Cómo eligen a los árbitros internacionales en Colombia para el 2022?

Por: José Borda

Hasta el 1 de octubre, todas la federaciones de fútbol deben postular los árbitros FIFA para la temporada 2022 en sus diferentes modalidades. De acuerdo a los estatutos de la FCF, es el Comité Ejecutivo quien debe reunirse para esto, pues son quienes tienen la decisión final después de que la Comisión Arbitral escoja los candidatos.

Históricamente, en estas elecciones aparecen los padrinos, los regionalismos, las intrigas, las triquiñuelas, las llamadas telefónicas y los compadres de turno; y así año tras año vienen eligiéndose los árbitros que nos representan en los torneos internacionales, incluyendo los mundiales

Le puede interesar:





Lo correcto es que para su elección se escojan los mejores candidatos que se dan del resultado de la sumatoria de sus calificaciones de los juegos que dirigen a lo largo del año en los torneos locales e internacionales, también de los resultados de las pruebas físicas, incluyendo la Prueba Oficial de FIFA, y por último se deben tener en cuenta los exámenes teóricos.

En Colombia, los árbitros internacionales que actualmente están en el panel han tenido muchos problemas de rendimiento: Wilmar Roldan, Andrés Rojas, Nicolás Gallo, Mario Herrera, Carlos Betancourt, John Ospina y Bismark Santiago, todos han cometido errores, unos más graves que otros, pero al fin errores, en las competiciones nacionales e internacionales.

Uno de los pocos que se salva es Carlos Ortega, quien ha sido el más regular y sus actuaciones han sido buenas en términos generales.

Si la Comisión de Técnica actuara con más racionalidad, justicia, midiendo con el mismo racero y sin preferencias, Andrés Rojas, Mario Herrera, John Ospina y Nicolas Gallo no deberían tener la calidad de internacionales para la temporada de 2022, ya que el primero, por sus malas actuaciones en el ámbito internacional, está 'parado' por la Conmebol; el segundo, no se presentó a las pruebas físicas; el tercero, las perdió; y el cuarto no ha tenido un buen rendimiento en los torneos como árbitro dentro y fuera del país.

Los candidatos a obtener el Gafete FIFA y que remplazarían a quienes saldrían del panel son: Jorge Tabares, Diego Escalante y Nolberto Ararat, pero aquí surge un interrogante ¿estos candidatos tendrían igual o mejor nivel que los que saldrían?

Yo creo que no, si los incluyen será por rellenar cupos y por cumplir compromisos. Uno que merecía ser árbitro internacional es Edilson Ariza, pero dudo que lo tengan en cuenta.

Se espera que el Comité Ejecutivo actúe con equidad y escoja a los mejores, pues de seguir en las mismas, no habrá mejora en el arbitraje nacional y, siendo extremistas, podríamos hasta perder la participación de nuestros árbitros en Mundial de Qatar 2022.