Justicia brasileña archiva otra investigación contra Lula da Silva

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que la justicia brasileña archivó otra investigación que se adelantaba contra el expresidente. Con esta decisión ya son 19 las investigaciones contra el exmandatario que se han caído.

Esta investigación era por presunta corrupción y tráfico de influencias en las que Lula habría recibido pagos de la constructora OAS para convencer a líderes de Costa Rica de firmar contratos con esta constructora brasileña.

Aunque inicialmente Leo Pinheiro, expresidente de la constructora, sí dijo que Lula había sido enviado a hacer charlas en Costa Rica con este fin, su declaración no volvió a aparecer, las autoridades no la escucharon, no hay registro en la policía y Pinheiro negó haber hecho pagos a Lula.

Ahora solo queda abierta la investigación en la que se acusa a Lula de influir al gobierno de Dilma Rousseff en la compra de 36 aviones de caza suecos. En este caso la defensa del exmandatario ha asegurado que toda la investigación ha sido fabricada por los fiscales del Lava Jato.