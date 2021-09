Suegro de 'Superman' López: "Está pasando lo mismo que Nairo en Movistar"

En diálogo con Caracol Radio, Rafael Acevedo, suegro de Miguel Ángel 'Superman' López, asaeguró que a su yerno le está pasando lo mismo que le sucedió a Nairo Quintana en su momento en el Movistar Team.

"Acuérdese la vez que persiguieron Nairo y él siempre lo dijo, y aquí le está pasando a Superman... Él tiene carácter, explotó y se retiró", dijo Rafael Acevedo, que ocupó el segundo puesto en la Vuelta Colombia en 1982.

Reconoció que fue una etapa difícil de descifrar, pero agregó: "increíble lo que le pasó a Miguel Ángel con el equipo, porque él estaba haciendo su trabajo perfectamente. (...) Cuando quiso perseguir, le dieron la orden que no lo hiciera. Eso no se hace con un corredor tan importante como lo es Miguel Ángel López, siendo tercero en la clasificación general".

Sobre el retiro de 'Superman' en La Vuelta a España, dijo: "Yo quiero decirle que hay que tener tranquilidad, así es el ciclismo en momentos de acaloramiento, uno a veces toma decisiones que no son y hoy le tocó a Miguel Ángel. El ciclismo continúa y él está joven".

Sobre no haberle hecho caso a los técnicos del equipo, Acevedo agregó: "Me imagino, no estoy aseverando, debieron decirle algo grave para que el tomara esa reacción, porque él no lo hace ni es de esas actitudes de un momento a otro".