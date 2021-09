Falcao: "Me gustaría ir a un shopping de Bogotá y pasar desapercibido"

La revista Líbero publicó una entrevista que le realizó a Falcao García, próximo en regresar al fútbol español, donde el 'Tigre' rememoró algunos de los momentos más emotivos de su carrera, habló de las cosas que ha dejado de hacer por estar a donde hoy está y criticó algunos de los componentes del mundo del fútbol.

Falcao, quien dijo que sus referentes fueron Ronaldo, Ronaldinho y Ruud Van Nistelrooy, entre otros jugadores, reveló que le gustaría poder hacer cosas como cualquier otro ciudadano. "Me gustaría irme a un shopping de Bogotá y pasar desapercibido, caminar por la calle, irme a la playa de Colombia, algo que ya no puedo hacer".

El goleador histórico de la Selección y quien sería anunciado próximamente como nuevo jugador del Rayo Vallecano, fue enfático al asegurar que los futbolistas no son dueños de su destino.

"No, no lo es. A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no me quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Y yo les diría a algunos periodistas, ¿por qué no trabajas en la CNN o en ESPN? Es lo mismo que en el fútbol. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro“, comentó.

Al respecto, el samario agregó sobre lo que menos le gusta del fútbol:

“Precisamente lo que a la gente le hacen creer, la idea del mundo del fútbol que se transmite. Lo más sano de todo esto son los futbolistas, lo tengo muy claro. Siempre venden que somos lo más peligroso, pero en realidad lo son las personas que manejan el fútbol. El fútbol es como la bolsa de valores. Se encargan de mentirles sobre lo que sucede en el mercado. La realidad es otra“, puntualizó.

Falcao confesó que los equipos donde fue más feliz fueron Porto y Atlético de Madrid, clubes de los cuales se sentía muy orgullo y añadió que cuando deje el deporte le gustaría ser un hombre de negocios, "un empresario pero no del fútbol, puede que en Colombia".