Luis Fernando Suárez, autocrítico en empate contra Panamá en Eliminatorias

El técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, en la conferencia de prensa luego del partido ante Panamá, que el punto sacado de visita, por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial Catar 2022, es importante a pesar de no jugar su mejor partido.

"Hay que valorar el punto y de visita, vamos a ver cómo les va a los otros equipos que visiten Panamá", indicó el entrenador del cuadro tico.

Suárez apuntó que se va contento, además de sumar un punto, porque se mostró bien en defensa, aunque hizo un "mea culpa" porque su plantel no pudo generar acciones ofensivas: "Nosotros no tuvimos una buena elaboración, el medio sector. No sabían qué hacer con la pelota de manera correcta", indicó.

Advirtió que esperaba el comportamiento mostrado por el cuadro panameño, pero al paso señaló que lo que sí le llamó la atención fue lo que hicieron los suyos.

Reiteró que el resultado fue "importantísimo" y ahora le toca mirar a su partido frente a México, el domingo próximo.

"Contra México se juega diferente", precisó y restó importancia al poco tiempo que le queda para preparar el encuentro.

"Ahora hay que evaluarlo todo, para saber con los que contamos para este partido" puntualizó.