"Tiene más curvas que una cancha de Super Campeones": a Demi Rose por foto

La modelo de Instagram y ahora generadora de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, Demi Rose, puso a latir a más de 1.000 el corazón de sus seguidores por cuenta de una nueva instantánea.

La británica posó con poco ropa, exponiendo al sol su voluptuoso pecho desnudo que apenas pudo cubrir con sus brazos.

Junto a la instantánea de la sexy mujer, ella escribió en Instagram: "Catch me if you can, working on my tan…", que en español significa, "Atrápame si puedes, trabajando en mi bronceado (...)".

Con tan solo un día de publicación, la instantánea logró cerca de 700.000 likes en Instagram, sin contar los cientos de comentarios subidos de 'tono' sobre el espectacular aspecto de la modelo.

ESTA ES LA CANDENTE FOTOGRAFÍA DE LA MODELO DEMI ROSE EN INSTAGRAM, CON MÁS DE MEDIO MILLÓN DE LIKES: