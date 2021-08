Fidel Nadal celebra sus 36 años de carrea musical

Fidel Nadal, es un artista argentino que ya cumple más de 36 años en la música y en especial en el género reggae. Actualmente está presentando su nueva versión del tema “International Love” junto a Santa fe Klan e Instituto Mexicano del Sonido

Para celebrar estos 36 años de carrera, Fidel Nadal, presenta su disco “El negro sigue en guerra” en el que presenta nuevas versiones de sus clásicos, dos temas inéditos y un tema de Los Ángeles Azules.

Artistas: Fidel Nadal, Santa fe Klan e Instituto Mexicano del Sonido / Cortesía: Criteria Entertainment

“Al principio yo no estaba muy convencido, porque lo que yo quería hacer eran canciones nuevas, no canciones ya viejas. Pero, en el trascurso de este proyecto me empecé a apasionar” indicó el artista a Caracol Radio

El primer single que presentó el cantante fue la nueva versión del tema “Te robaste mi corazón” junto a Los Caligaris. Posteriormente presentó una versión de International love 420 junto a L-gante y DT Bilardo y este es el tercer single junto a Santa fe klan y el instituto mexicano del sonido.

El disco está previsto para salir al mercado musical para finales de 2021. Adicionalmente Fidel Nadal indicó que estará en Colombia para el 09 de Octubre de este año para presentar su música.