Locutora recordó bochornoso "berrinche" de Marbelle en un evento

La locutora Alejandra Rivolta, recordó -a través de un hilo en Twitter- un "bochornoso" episodio que protagonizó la cantante colombiana Marbelle, actualmente participante de MasterChef, en medio de un show de una emisora.

Rivolta contó que -hace bastante tiempo- apoyó un evento para promocionar una emisora en la que trabajaba, con la que se buscaba el posicionamiento de la marca y mejorar la audiencia.

Una de las artistas invitadas era Marbelle, por ser "una excelente bailarina y simpática cantante", Rivolta resaltó que le a pesar del percance le parece una artista "muy autentica".

Al momento del evento, la cantante llegó con su pareja de ese entonces y con un familiar; el hombre le dijo algo al oído que hizo que se "alocara" Marbelle , todo por cuenta de una mesa.

La pareja de Marbelle, según Rivolta, le dio quejas a la cantante de que estaba en una mesa donde no veían muy bien a la artista, y quería otra que ya estaba asignada a otros invitados: "Nos pedía que ya mismo paráramos a la gente que estaba ahí", dijo la locutora.

La artista le dijo a una de las colaboradoras del evento: “¡si mi novio quiere una mesa sobre el escenario pues se la ponen!”, “viene aquí una pelagata a decirme que no a mi y a mi novio (...) Si no le dan esa mesa a mi novio NO ME SUBO Y PUNTO. No se hace esta mierda”.

Uno de los líderes del evento tras ver la gresca dijo "pues que no se suba" y empezó la presentación. Finalmente, sin saber el porqué, Marbelle separó en el escenario y cantó finalmente.