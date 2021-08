Alexander Zverev gana el oro en tenis en Tokio 2020

El tenista alemán Alexander Zverev (N.5 del ranking ATP) se proclamó nuevo campeón olímpico al vencer este domingo en la final del torneo individual masculino al ruso Karen Khachanov (N.25) y sucede en el palmarés al británico Andy Murray, oro en Londres-2012 y Rio-2016.

El alemán, que en semifinales derrotó al gran favorito del torneo, el serbio Novak Djokovic, superó al verdugo del español Pablo Carreño en semifinales por un claro 6-3 y 6-1 en poco más de una hora y 20 minutos de juego.

"No me voy a quitar esta medalla de oro del cuello en mucho tiempo. No encuentro las palabras para definir mi felicidad. Es la mayor victoria de mi carrera", se felicitó el germano tras el partido.

"Esto es lo más grande que se puede vivir en el deporte. El valor de este título es inestimable e incomparable. No hay nada mejor", añadió.

Lanzado tras su gran triunfo en la víspera frente al número 1 mundial, que dejó a Djokovic sin la posibilidad de ganar el Golden Slam (los cuatro torneos 'grandes' del circuito y el oro olímpico en el mismo año), Zverev volvió a apoyarse en su efectivo servicio (26 puntos ganados con su primer saque de 31) para dominar el encuentro.

Zverev logra en Tokio el triunfo más destacado de su carrera, en la que no cuenta aún con ningún Grand Slam después de varias decepciones, como la final del último US Open cuando dejó escapar una ventaja de dos sets frente al austriaco Dominic Thiem.

Miembro de la llamada 'NextGen', la generación de tenistas que debe tomar el relevo de los tres grandes dominadores del circuito en las últimas dos décadas (Federer, Nadal y Djokovic), el germano cuenta también con una victoria en el Masters (2018) y cuatro Masters 1000, los torneos de más categoría exceptuando los Grand Slam.

"De principio a fin ha jugado, simplemente, un partido fantástico", admitió el ruso.

Zverev consigue así la primera medalla de oro para Alemania en tenis desde 1988, cuando Steffi Graff la ganó en el simple femenino. En hombres, el mejor resultado hasta ahora era la plata de Tommy Haas en Sídney-2000.