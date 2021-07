Nairo se prepara para "la pequeña muerte" y se refirió a un posible retiro

El ciclista colombiano Nairo Quintana, en la presentación de su primera tienda oficial, se refirió a su retiro del ciclismo profesional y lo que quiera hacer una vez esto suceda, citando el término de los franceses de "la pequeña muerte".

"Esto lo llaman los franceses 'la pequeña muerte', es cuando un deportista ya está pensando en su salida y ya 'hasta aquí, te conocimos y chao', es cuando se retira y muchos de ellos entran en depresión y 'bueno, tengo plata pero no sé qué hacer y no me hace feliz, y a mí lo que me hacía feliz era correr y ganar carreras, pero es que ya no me da'", explicó el boyacense de 31 años.

"Estamos poco a poco incursionando en las diferentes cosas y también preparando el futuro, cuando me retire, y decirle también a los deportistas jóvenenes 'emprendan', y comiencen a ver ya experimentar después de su deporte qué puede hacer, para que no entren en depresión, para que no entren en la pequeña muerte que llaman los franceses", añadió al respecto.

Y concluyó, refiriéndose a la apertura de su tienda y su rol como empresario, desmitiendo, además, que se encuentre interesado por inclinarse hacia la polítca. "Esto es lo que tenemos previsto para el futuro mío después de deportista, más que político, como han dicho algunos".

Nairo Quintana terminará son contrato con la escuadra francesa Arkéa Samsic la próxima temporada y posteriormente definirá su futuro deportivo.