Valenciano, duro con Perea: "Vaya y dirija a Leones; si es campeón, vuelva"

Iván René Valenciano, máximo goleador en la historia del Junior y columnista de El VBar de Caracol Radio, estalló tras una nueva eliminación del cuadro barranquillero de la mano de Luis Amaranto Perea. El 'Bombardero' pidió la salida del técnico y aseguró que sigue al frente porque es Fuad Char quien dirige al equipo.

"Estoy cansado y molesto de escuchar a todo el mundo decir 'es que Amaranto, Amaranto', Amaranto, váyase y dirija otra vez a Leones, y aprenda, y si sale campeón con Leones, venga y coja a Junior, coja a América, coja a Nacional, coja a Cali, coja a un equipo grande", comentó Valenciano en medio de su enojo.

Al respecto añadió, asegurando que es Fuad Char el que dirige al equipo: "¿Tenemos que darle más tiempo? Lleva 303 días dirigiendo al Junior y no es culpa de él tampoco, es culpa de los directivos, porque el directivo, que es el dueño del equipo, es ell que dirige y por eso no lo hecha, y no le da gusto a la prensa y no le da gusto a la gente".

"Me dieron palo, me amenazaron estando en mi casa... ¿Dónde está Junior hoy?, Junior está en ninguna parte", concluyó.

Junior se quedó en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras caer en el marcador global ante Libertad de Paraguay, sumando siete eliminaciones con el técnico Amaranto Perea.