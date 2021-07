Película colombiana “Memoria” ganó Premio del Jurado en Festival de Cannes

Durante la edición 74 del Festival de Cannes, que se lleva a cabo en Francia, se destacó la película "Memoria", que es de origen colombiano pero dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul y protagonizada por la escocesa Tilda Swinton, los colombianos Élkin Díaz y Juan Pablo Urrego y el mexicano Daniel Giménez-Cacho.

El cineasta tailandés ya había sido reconocido en 2010 con el premio más importante de Cannes y ahora repitió dedicando el galardón a todo su equipo asegurando que "ha tenido una suerte extraordinaria".

La película es una coproducción de Burning y recibió financiamiento del Fondo Fílmico de Colombia. Fue grabada en Bogotá y también en el departamento del Quindío, concretamente en el municipio de Pijao.

Durante la entrega del premio, el director pidió a su país natal y también a Colombia que los gobiernos escuchen a la gente y siempre tengan presente el sueño de ser mejores. También habló sobre otros problemas que afectan a las naciones.

"Pienso en mis conciudadanos que no están en condiciones de viajar. Muchos han sufrido la pandemia, que no siempre se ha gestionado bien. Los recursos no siempre han estado accesibles. Pido al Gobierno tailandés, al colombiano y a los de países en situaciones similares que se despierten y actúen en favor de su pueblo", expresó.

La película Memoria compartió el premio con la cinta "La rodilla de Ahed" que es de producción israelí y del director Nadav Lapid.