El club de Colombia en el que jugaría Santos Borré... No es Deportivo Cali

Rafael Santos Borré conversó con El VBar de Caracol Radio en su descanso en Colombia previo a su viaje a Alemania para unirse al Eintracht Frankfurt. Justamente, en los últimos días se le vio entrenando con el Deportivo Cali.

El cuadro 'azucarero' es sin duda uno de los equipos más importantes en la carrera de Rafael Santos Borré. Con 17 años, el barranquillero debutó con el Deportivo Cali y, desde entonces, trabajó para convertirse en figura del equipo verde.

Fue justamente en Cali donde Borré levantó los primeros trofeos de su carrera, con la Superliga de 2014 y la Liga en 2015-I, sin olvidar que allí llamó la atención de Europa y salió fichado por el Atlético de Madrid en 2016.

Sin embargo, Borré confesó que, de volver a jugar en Colombia, lo haría, por supuesto, en Deportivo Cali, pero también le daría la oportunidad a un club que está en su corazón.

"La prioridad siempre la tendrá el Deportivo Cali por todo lo que me dio como jugador, pero Junior es un equipo que me gusta y sí me gustaría jugar allá", dijo Borré.

Además, dejó claro que nunca se vestiría con la camiseta del América de Cali.

"Nunca jugaría en América por respeto, sé la convivencia que se vive en Cali, es complicado, tengo mi sentido de pertenencia con el Deportivo Cali", aseguró.