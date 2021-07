Manual para ser un tirano

Por Félix Riaño @LocutorCo

Recomendando la serie documental "How to become a tyrant" en Netflix, traducida con poca gracia terminó en "Cómo se convirtieron en tiranos". En este episodio pódcast explico por qué pierde la magia con esa traducción y por qué es muchísimo mejor oírla en la versión original, narrada por Peter Dinklage.

Los 6 primeros tiranos

La serie tiene en su primera temporada 6 episodios sobre la historia y las "enseñanzas" de:

Conquistar el poder como Adolf Hitler Acabar con tus rivales como Saddam Hussein Gobernar mediante el miedo como Idi Amin Controlar la verdad como Joseph Stalin Crear una sociedad nueva como Moammar Khadafy Gobernar para siempre como la dinastía Kim en Corea del Norte

Al oírla narrada por el actor que dio vida al personaje Tyrion Lannister, de Game of Thrones, sentirás que realmente esa persona que te narra el "manual" sabe con certeza cuáles son las lecciones tiránicas de los personajes reales e infames de la historia.

En las versiones en español se puede oír a Dafnis Fernández de México y a Carlos del Pino de España.

** Este episodio contiene breves fragmentos del audio de la serie de Netflix como cita bajo la figura de Fair Use**