"Me encanta J Balvin… me gustaría que nos ayudara para frenar esta masacre"

La actriz Margarita Rosa de Francisco, que siempre es muy activa en Twitter, no fue ajena a la discusión que se formó en esta red social en torno a la pronunciación del artista J Balvin a favor de Cuba, que le mereció una lluvia de críticas, por no hacerlo con la misma prontitud por Colombia.

La mujer primero escribió que, si bien ningún artista tiene la obligación de manifestarse políticamente, pero que le inquieta que cada vez que lo hace, es por causas ajenas, cuando se necesita en su propio país.

Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021

“Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”, señaló De Francisco.

Posterior a eso, la actriz también escribió: “A mí me encanta J Balvin. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”.

Sus trinos han tenido amplio alcance entre los internautas, pues ya tiene miles de likes y comentarios tanto de gente que está a favor de su opinión como por quienes la contradicen y le dicen que J Balvin es libre de hacer lo que le parece.

A mí me encanta @JBALVIN . Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021

J Balvin estuvo en el ‘ojo del huracán’ este lunes 12 de julio luego de escribir en su cuenta de Twitter #SOSCuba en favor de los cubanos que se están manifestando contra el régimen; el malestar de la gente es porque en Colombia, país natal del reguetonero, tuvieron que rogarle para que se pronunciara y lo hizo con un video en el que se le ve leyendo, lo que enardeció las críticas por no expresarse sinceramente.