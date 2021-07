'Le dan palo' a J Balvin tras pronunciarse por la situación en Cuba

El domingo 11 de julio comenzó un estallido social en Cuba pidiendo el fin del régimen que por años ha gobernado la isla ante la escasez de alimentos y medicamentos que se dispararon debido a la pandemia.

El régimen se ha movilizado para controlar la manifestación y lo primero que hizo fue bloquear el acceso a Internet, pues las etiquetas #SOSCuba, #SOSMatanzas o #SalvemosCuba los cubanos le estaban pidiendo al mundo ayuda para que vieran la crisis en la isla y los ayudara.

Esto repercutió en artistas como el dúo Gente de Zona, quienes escribieron en su cuenta de Twitter "¡Mundo Cuba necesita de tu ayuda!" y su mensaje fue reposteado por otros artistas urbanos como Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha, y el cantante René Pérez (Residente de Calle 13), entre otros.

Le puede interesar:

Otro cantante del género que se pronunció fue J Balvin, quien también por Twitter puso el numeral #SOSCuba y tuvo una fuerte respuesta y ya acumula más de 18 mil likes, cerca de 3.000 RT y más de 3.000 comentarios en donde hay mucha división de opiniones.

Si bien hay mucho apoyo de sus fans internacionales, los colombianos le cayeron con toda por haberse pronunciado a favor de Cuba en el momento de su estallido social, pero en Colombia tardó casi un mes en referirse al paro nacional.

Ver más:

“Mor, para la próxima solo di que eres Uribista y ya”, “pero dijiste que los artistas no deberían meterse en política”, “fuerza para Cuba y espero salgan de esta situación, pero cuando el pueblo colombiano te necesitaba ¿dónde estabas?”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado al artista.

J Balvin ha sido señalado desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional en Colombia en contra de la reforma tributaria, por no pronunciarse por su país, por lo que hubo presión de sus fans hasta que se refirió al tema; sin embargo, también lo criticaron porque en el video en el que habló, se le notó que era leído.

Ante tantas acusaciones, el reguetonero se cansó y por esa época, en sus historias de Instagram, señaló: “Si opino, soy tibio, si no opino, no tengo empatía, ¿entonces? Está claro que hay una injusticia. La gente está sufriendo, gente inocente que está luchando está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos. Así como hay gente buena, hay gente mala. No se puede generalizar, ¿por qué queremos seguir polarizando y dividiendo al pueblo?”.