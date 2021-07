Acosador de Ana Sofía Henao la tiene preocupada por su seguridad

La modelo paisa Ana Sofía Henao teme por su seguridad, ya que ha recibido amenazas por parte de un sujeto que lleva acosándola hace varios años.

Henao mostró su preocupación en una entrevista con el Canal 1, en 'Lo sé todo':

“Empecé a ver que la cosa era seria porque también le escribió a mi esposo. En ese momento dije que no podíamos ser tan tranquilos y relajados con ese tema. Dios no lo quiera, uno no sabe qué pueda pasar”, afirmó preocupada la hermosa mujer.

Le puede interesar:

La paisa ha afirmado que, pese a que lo ha bloqueado en reiteradas ocasiones de las redes sociales, el sujeto estaría creando perfiles falsos para ponerse en contacto con ella y su esposo.

“Estamos en medio de un proceso para poder identificarlo y que se tomen las medidas respectivas. Con esta denuncia yo no busco causar polémica, simplemente estoy protegiendo a mi familia”, enfatizó la modelo.