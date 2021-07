Llegó la hora cero para conocer alcances de la nueva reforma tributaria

Comenzó la cuenta regresiva para la presentación al Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria, que busca recaudar unos 15 billones de pesos para atender los programas sociales y el problema fiscal que afronta el país.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo en diálogo con 6AM manifestó que el proyecto no tocará la clase media, no se modificarán las tarifas del IVA y no se establecerán impuestos a las pensiones.

Entre las propuestas que se han planteado para la consecución de los recursos se encuentran suspender el descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que podría aportar unos $ 5.2 billones, no modificar el impuesto de renta a las empresas que podría generar $ 6.2 billones y la posibilidad de mantener el impuesto al patrimonio que entregaría recursos por 1 billón.

El ministro de Hacienda planteó la necesidad de vencer activos del narcotráfico que han sido decomisados al narcotráfico y austeridad en el gasto público entre otras alternativas.

La reforma tributaria que será radicada el 20 de julio llevará mensaje de urgencia y la meta del Gobierno nacional es que sea aprobada por el Congreso antes de finalizar agosto.