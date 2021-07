La razón del porqué no llamaron a Adriana Betancur de MasterChef

Siguen las polémicas en MasterChef (versión Colombia), pero esta vez no es por sus participantes, sino por los que quisieron estar en la gran concina del concurso.

La presentadora Adriana Betancur estuvo respondiendo una serie de preguntas a través de los stories en Instagram.

Una de las preguntas que le hicieron a la colombiana si la invitaron a presentarse al programa MasterChef y enfatizó que por sus redes sociales no la considerador como participante.

"Me lo he soñado desde la primera versión de MasterChef en Colombia, pero fui y averigüé y me dijeron que necesitaba más de un millón de seguidores (en Instagram) y ahí quedé", afirmó con tristeza la presentadora.

Cabe destacar que la presentadora tiene más de 430.000 seguidores en Instagram y 1.835 publicaciones desde la apertura de su cuenta en esta red social.