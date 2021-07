Lina Tejeiro recordó que hace un año la operaron de los biopolímeros

La actriz colombiana Lina Tejeiro recordó en su cuenta de Instagram su operación de extracción de biopolímeros de sus glúteos que estaba afectando seriamente su estilo de vida y salud.

“Hoy cumplo un año exacto de haber hecho el retiro (de los biopolímeros) y de poder decir que ya estoy bien y no tengo nada extraño en mi cuerpo. Ya pasé esa página. Les voy a mostrar aquí cómo estaba hace un año y les iré contando sobre el proceso”, afirmó Tejeiro.

Tras explicar por lo que pasó en el video, Tejeiro reiteró la importancia de haber pasado por este proceso, no solo por su salud, sino por el bien de cientos de mujeres que consideraban esta opción como la mejor para aumentar sus glúteos.

"Lo único que rescato de todo este proceso, que yo no pedí en ningún momento, es que crecí y aprendí mucho. Fue un proceso de aceptación durísimo porque yo no pedí que me pusiera biopolímeros, ni que me hicieran daño, pero hoy en día miro hacia atrás y digo: ‘¡Que lindo lo que viví!’ y estoy agradecida por eso. Hace un año estaba que me arrancaba el pelo y me preguntaba por qué a mí”, resaltó la actriz.