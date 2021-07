Después de 15 años, Rodallega regresa al fútbol sudamericano

Luego de confirmar que no podría vestir la camiseta del América de Cali porque no encaja en el proyecto del técnico Juan Carlos Osorio, Hugo Rodallega no dejó de lado su intención de estar más cerca del país y, después de 15 años, el delantero colombiano regresará a Sudamérica.

El Bahía de Brasil confirmó la contratación de 'Hugol' a través de sus redes sociales, con los que se cortan 15 años del goleador fuera de su continente, 13 de ellos jugando en Europa.

Rodallega estuvo durante sus últimas dos temporadas en el Denizlispor de la Liga de Turquía, donde disputó 69 partidos y anotó 20 goles.

Fue en 2006 cuando Hugo Rodallega dejó el Deportivo Cali en Colombia para iniciar su carrera internacional en Atlas de México. Desde entonces, pasó por Monterrey y Club Necaxa en ese país, para luego dar el salto en Europa, donde vistió las camisetas del Wigan Athletic y el Fulham de Inglaterra, y finalmente durar seis temporadas en el fútbol turco.

En Brasil, Hugo Rodallega dejará escrito en su historial deportivo su llegada a la quinta liga profesional en la que actúa.