Angélica Bernal debuta con derrota en Wimbledon, pero hace historia

María Angélica Bernal, tenista colombiana en silla de ruedas, debutó con caída en el torneo cuadro principal de esta modalidad en Wimbledon, al ser superada por la sudafricana Kgothatso Montjane, número cinco del mundo.

María Angélica fue derrotada en tres sets con parciales 6-1, 2-6 y 6-4, tras una hora y 47 minutos de partido.

La bogotana se convierte de esta manera en la primera colombiana que logra competir en los cuatro Grand Slam, Abierto de Australia, Roland Garros, US Open y Wimbledon, en la modalidad de sillas de ruedas.

Al respectó comentó: “Cuando empecé a jugar tenis creo que nunca vi la posibilidad de que una colombiana llegara a los cuatro grandes del tenis. El año pasado cuando se me dio la oportunidad en el US Open, me fui a fondo a darlo todo para aprovechar esa oportunidad".

"Ahora estoy feliz de que Wimbledon es el primer Grand Slam donde clasifico gracias a mi trabajo, así que creo que le estoy abriendo muchas puertas a las colombianas y chicas de Sudamérica que creen que pueden llegar este tipo de eventos”, concluyó.

María Angélica Bernal, actual número ocho del mundo, se prepara ahora para estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en la que será su primera participación en unas justas tras haber dicho presente en Londres 2012 y Río 2016, buscando conseguir su primer triunfo en unos Paralímpicos.