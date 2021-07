“Lindo tatuaje”: Catalina Gómez, exprotagonista de novela, en poca ropa

Catalina Gómez es una de las mujeres más recordadas del famoso reallity ‘Protagonistas de Novela’ por su talento y también por su belleza, pues también tuvo una época como modelo y fue presentadora del programa ‘Estilo RCN’.

La mujer, que participó en dicho concurso en 2003, demostró que, 18 años después, sigue siendo igual de hermosa y sensual luego de publicar un par de fotografías luciendo una provocativa lencería negra encima de una cama, que tiene cautivados a sus seguidores.

Las sensuales imágenes ya completas más de 25.000 likes y cerca de 400 comentarios en los que exaltan su belleza y dicen que tiene un cuerpazo. Hasta su pareja, el actor Juan Pablo Llano, comentó su publicación.

“Demasiado sexy”, “virgen del agarradero qué es todo esto”, “alerta, mucha sensualidad en esta foto”, “con esos tacones en la cama me haces volar imaginación”, “Con una esposa así no se puede ser infiel”, “mujerón, me fascinas”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Catalina Gómez por sus fotos.

La mujer también participó en otro reallity en 2018 y fue MasterChef Celebrity, que en la edición de este año ha tenido un toque especial y son los conflictos entre algunos concursantes, pues ya se agudizaron los problemas entre las concursantes Liss Pereira y Carla Giraldo.