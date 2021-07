Se cocinó la pelea entre Liss Pereira y Carla Giraldo en Master Chef

Como cada fin de semana, se emitieron los capítulos 19 y 20 del reallity Master Chef pero esta vez se vio más que una competencia de cocina, incluso, los televidentes se volcaron a redes sociales a decir que se sentían más viendo un reallity de convivencia como ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ que un concurso de cocina.

El capítulo del domingo 4 de julio mostró que la situación de convivencia entre los concursantes está tensa, o así lo hizo saber Alicia Machado, quien aseguró que el ambiente no está agradable para ella y está dudosa de querer continuar en el concurso.

Luego todo se salió de control cuando comenzó el reto de eliminación, que consistía en hacer un postre a base de café, pues algunos concursantes tuvieron inconvenientes con la preparación de la crema y manifestaban que se les estaba cortando, lo que les dificultaba la preparación de su plato.

Le puede interesar:

Ante esto, Mario Espitia, desesperado, volteó a mirar a su compañero Emmanuel Esparza, quien junto con Gregorio Pernia decidieron ayudarlo para que pudiera terminar su postre. Algo parecido hizo Ana María Estupiñán, quien aceptó un poco de la crema de Espitia para terminar su plato. Por último, Catalina Maya fue a servir su preparación y tomó, por accidente, el postre de muestra que le dieron los jurados, por lo que ya no podía sacar la crema y volver a ponerlo en un molde distinto.

Estas inconsistencias generaron polémica entre los concursantes que estaban en el balcón, pues concursantes como Marbelle, Viña Machado y Carla Giraldo se mostraron disgustadas por lo ocurrido, ya que manifestaron que estaban haciendo trampa para salvarse. Inclusive, esta última cruzó palabras con Liss Pereira y le dijo que si ese era el ejemplo que ella quería darle a su hijo, al ver que ella estaba más defendiendo a los concursantes que a lo ocurrido.

Liss solo le respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”, pero en los testimonios a solas frente a la cámara se mostró muy molesta por el comentario de Carla y señaló: “si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

Ver más:

Esto solo confirmó la pelea entre estas dos concursantes, pues ya Carla Giraldo había manifestado en el programa ‘Bravísimo’ de City TV que la relación entre ella dos no era la mejor por un episodio parecido a lo que ocurrió en el capítulo del 4 de julio.

Según sus palabras, luego de que terminaron un reto y las hicieron alzar las manos, Liss continuó salseando el plato y Carla le reclamó que eso que ella estaba haciendo era trampa, a lo que la humorista respondió que si la viera haciendo algo así no diría nada y la actriz le dijo: “pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí”. Esto fue lo que dañó su relación y ya se empezó a ver la tensión dentro de Master Chef con lo ocurrido el domingo.

Al final, como hubo tres participantes que faltaron a las reglas del concurso, los jurados determinaron que la persona que se iba a ir sería por votación de los demás concursantes y el que más votos en contra tuvo fue Mario Espitia, quien abandonó la competencia.