Gobierno cuestiona que calificadoras juzguen con criterios pre pandémicos

Durante la presentación de un ambicioso programa de empleo que beneficiará principalmente a los jóvenes y generará nuevas oportunidades laborales, el presidente Iván Duque se refirió a la decisión de la agencia calificadora Fitch Ratings, de bajar el grado de inversión a Colombia, debido al aumento del déficit fiscal y la deuda pública.

Como lo había declarado hace algunos meses, el primer mandatario insistió en que las calificadoras no deben juzgar a los países con criterios pre pandémicos y les pidió mayor objetividad.

“Yo insisto en lo siguiente, y esto es una realidad lo que ha pasado con las calificadoras y Colombia, es algo que va a estar pasando y seguirá pasando con países emergentes y es que, por supuesto los países emergentes hemos tenido que aumentar nuestro endeudamiento e incrementar nuestro déficit para enfrentar los efectos de la pandemia”, explicó el presidente.

“Esto no es sólo una realidad de Colombia, es una realidad de muchos países, entonces yo creo que las calificadoras sobre todo en el año 2021 no deben juzgar a los países con los criterios pre pandemia porque la pandemia no ha terminado”, añadió.

Cabe recordar que Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo a Colombia, de BBB- a BB+, esta es la segunda firma que disminuyó la calificación del país a causa de los problemas económicos derivados de la pandemia del covid-19 y la inestabilidad.