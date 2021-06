Niegan a general petición de quitar su nombre del mural de falsos positivos

En el mural #QuiénDioLaOrden aparecen 13 militares bajo cuyas comandancias se cometieron casos de ejecuciones extrajudiciales. En la última versión del mural aparece el General Óscar Enrique González Peña, con el número 1.653, que indica el número de falsos positivos que fueron realizados por hombres del Ejército bajo su mando.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, no publicó ni difundió en sus redes sociales la pieza de este nuevo mural, sin embargo, el General González interpuso una tutela en contra del Movice, donde exigía la eliminación de su nombre y una retractación pública porque consideraba que se estaba afectando gravemente su derecho a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, entre otros.

Pero el Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, le negó la tutela al general Óscar Enrique González Peña, señalando que no puede atribuirse que el Movice haya causado vulneración de sus derechos. Le aclara al general del Ejército que existe el derecho a la libertad de expresión y que el mural es una forma de manifestación para no olvidar a las víctimas de los falsos positivos y que no se atribuye en el mural ninguna responsabilidad.

Este fallo para el Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado es un respaldo para seguir pidiendo una respuesta a #QuiénDioLaOrden de asesinar a 6.402 jóvenes y presentarlos posteriormente como guerrilleros dados de baja en combate.