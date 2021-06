Glifosato afecta vida acuática pero no sería cancerígeno: estudio U.Europea

Un informe preliminar presentado por el Grupo de Evaluación sobre Glifosato (AGG), nombrado por la Unión Europea, resaltó que el uso del glifosato puede causar una serie de efectos negativos en la salud y el medio ambiente pero no sería cancerígeno.

El reporte de 11.000 páginas señala que algunos de los efectos negativos del glifosato serían “daños y lesiones oculares graves” si hay exposición directa o generar toxicidad “para la vida acuática con efectos duraderos”.

Aun así, el informe preliminar detalla que el herbicida no cumple los puntos para ser clasificado como un químico que causa “mutagenicidad, carcinogenicidad o toxicidad reproductiva en células germinales”, es decir, que no tienen evidencias previas de que cause cáncer.

Si bien se explica que “no se espera ningún riesgo crónico o agudo para el consumidor” de productos tratados con glifosato, se deja claro que su uso debería ser solo en huertos donde no haya rotación de alimentos plantados o limitar los residuos del herbicida en estos productos.

Se espera que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revisen la totalidad del informe, adopten su opinión sobre la clasificación del glifosato y entreguen sus conclusiones a finales de 2022 para que la Comisión Europea defina si renueva o no el uso del herbicida.