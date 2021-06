Periodista internacional explotó tras comentarios negacionistas del COVID

A pesar de las miles de personas que mueren diariamente por el coronavirus, aun hay gente irresponsable que no solo pone en riesgo su vida sino las de los demás.

La presentadora de televisión de República Dominicana, Alicia Ortega, explotó a causa de las personas los aumentos de vasos en su país. Principalmente por la falta de conciencia de los dominicanos.

La mujer expresó su desespero ya que varios conocidos se encuentran graves de salud a causa del coronavirus y no encuentran camas de cuidados intensivos para ser tratados.

“Hoy me he excedido, pero me he excedido por el bien de la población, porque alguien tiene que encolerizarse, alguien tiene que decirles. Tomemos conciencia”, afirmó Ortega.

Por las palabras de esta mujer, le mereció el apoyo de diferentes personas quienes ven la inconsciencia de la ciudadanía dominicana.