"Parece que hay una mano negra que no quiere que el fútbol cambie"

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, aprovechó los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio para denunciar algunas irregularidades arbitrales en los últimos partidos del cuadro 'Embajador'. El dirigente señaló "una mano negra empañada en evitar que el equipo salga campeón y que el fútbol colombiano cambie.

"Parece que hubiese una mano negra detrás, que está empeñada en evitar que Millonarios sea campeón", comentó Serpa al referirse a lo sucedido principalmente en el compromiso de vuelta de las semifinales ante Junior.

"En el último partido dan 4 minutos de adición y se terminan jugando 9, nos expulsan un jugador en una acción que nadie reclamó y en Barranquilla nos habían anulado un gol legítimo y el árbitro ni fue al VAR", señaló sobre el polémico arbitraje de Jorge Tabares.

Y recalcó: "Hay unas fuerzas detrás que están evitando que hagamos cambios importantes para modernizar el fútbol colombiano... El fútbol en Colombia lo sigue manejando una mafia oscura que no quiere que se den esos cambios y nosotros que lideramos esos cambios, nos vemos afectados".

De las agresiones de algunos jugadores de Junior a los miembros de su equipo, explicó: "termina el partido, (Ricardo) Márquez celebra, he tratado de recuperar todos los videos y lo que él hizo. No hay un solo video que dé prueba que haya dicho algo, vienen tres jugadores del Junior y lo agreden".

"Entran jugadores del Junior a nuestro camerino y ahora resulta que nosotros terminamos con Márquez expulsado y entre incapacidad y sanciones, con 10 jugadores inhabilitados para la final", concluyó al respecto.

Finalmente, manifestó que Millonarios no buscará contar con público para el juego de vuelta de la final el domingo en El Campín: "Yo no creo que haya posibilidad de jugar la final con público, la alcaldesa ha sido clara con eso. Nosotros no vamos a hacer una solicitud al respecto".