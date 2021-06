Próximo martes, día definitivo para la Reforma a la Justicia

El martes, en la plenaria del Senado, la reforma a la justicia, que presentó el Gobierno, se jugará su última carta a la espera de que pueda ser aprobada y se convierta en ley, pese a los cuestionamientos de varios sectores, entre ellos la Corte Suprema.



El proyecto, que fue presentado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ya fue aprobado en tres de los cuatro debate, y en su discusión en la plenaria del Senado se enredó el pasado miércoles cuando se advirtió por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, un posible mico en el artículo 67 del proyecto de ley sobre los requisitos para que un ciudadano aspire a ser juez o magistrado de la República.



La advertencia del togado es compartida por sectores de la oposición los cuales consideran ese artículo como el gran mico de la reforma, porque permite que un abogado puede llegar a ser magistrado de una de las altas cortes acreditando experiencia en otras profesiones como administrador de empresas o economista.



Para el magistrado "con sustento en esta norma podría inscribirse a un concurso de juez municipal quien sea abogado con tres años de administrador de empresas. Considera la Corte altamente inconveniente esa norma y por lo tanto en el documento que envió le solicita muy respetuosamente al Senado de la República que no sea aprobada".



Pese a ese inconveniente, como también a las posturas de algunos senadores de la oposición, el coordinador ponente del proyecto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, aseguró que por ahora no hay ningún artículo aprobado, pero el proyecto ya tiene una concertación casi que en su totalidad.



Pinto sostiene que esta es una reforma que le concierne directamente a la rama por lo que el Congreso no está interfiriendo en su contenido, aunque reconoció que el Consejo Superior de la Judicatura es el único que la rechaza.



Según Pinto, lo que se está aprobando “es el diseño (de la reforma) que la propia rama nos está dando y es la primera vez en muchos años donde prácticamente la propia rama está de acuerdo y está concertado en el 98% de esta reforma, que entra en discusión el día martes".