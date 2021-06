A último debate, proyecto que reglamenta cadena perpetua contra violadores

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de ley que busca reglamentar la cadena perpetua contra violadores de menores de edad en Colombia. La iniciativa, con mensaje de urgencia del Gobierno nacional, está a una discusión en el Senado de materializarse.

"Siempre será un buen día cuando el Congreso de la República se pone del lado de los niños y no de la impunidad, y le manda un mensaje al país con contundencia, de que en Colombia no toleramos el abuso a nuestros menores. Esto no es populismo, es responsabilidad", afirmó el ministro del Interior, Daniel Palacios, tras la aprobación del proyecto.

Le puede interesar:

- Puntos clave del proyecto que declara internet servicio público esencial

- Cámara de Representantes solicitará vacunas para volver a la presencialidad

El mensaje que se envía "a los criminales", según el jefe de cartera, es para que "antes de que cometan esa tragedia tendrán que pensar que, como mínimo, pasarán 60 años en la cárcel, y si no, la cadena perpetua como una opción válida en nuestra Constitución".

El proyecto, sin embargo, avanzó a su último debate en medio de críticas de sectores de oposición, quienes consideran que a los menores "no se les protege con penas más altas, sino educando nuevas masculinidades" y fortaleciendo la efectividad de la justicia -ya existente- para estos casos. Así lo sostuvo durante la discusión, por ejemplo, la representante Juanita Goebertus.

Así las cosas, el proyecto también denominado 'Ley Gila Jiménez, tendrá su última discusión en la sesión Plenaria del Senado de la República. De aprobarse, pasaría a conciliación o revisión constitucional, si es necesario; paso previo para que pueda consagrarse como ley de la República, y la Cadena Perpetua contra violadores de menores sea una realidad.