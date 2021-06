"Con mi llegada, tema de desbloqueos se hizo mucho más explícito": Archila / ()

En entrevista con el Noticiero de la Noche de Caracol Radio, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien tras la renuncia del Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se venía desempeñando como cabeza del equipo negociador del Gobierno ante el Comité del Paro, reveló que su designación al frente del equipo hizo que se priorizara el tema de los bloqueos en medio de las negociaciones.

"Sí es cierto que, a partir de mi llegada, el tema de los desbloqueos se hizo mucho más explícito. Yo creo que en eso estoy interpretando la voz de los millones de colombianos que están sufriendo los bloqueos; nadie nos perdonaría que se firme un documento en donde se ven las garantías solamente de quienes protestan", afirmó el consejero.

Precisamente, sobre la salida del excomisionado Miguel Ceballos, Archila recordó que "en el momento en el cual se terminó de trabajar ese documento, el doctor Ceballos dijo que el preacuerdo debía ir a tener las valoraciones de las dos partes involucradas. No es cierto, como han pretendido mostrar, que el preacuerdo debiera haberse firmado como venía".

Luego del 24 de mayo, fecha en la que se suponía iba a ser refrendado ese documento sobre las garantías, el Gobierno y el Comité volvieron a entablar los diálogos, para avanzar en las nuevas partes del documento. "Tanto ellos como nosotros hemos trabajado y evolucionado en los textos". Sin embargo, esto generó incomodidad en las asociaciones sindicales.

No en vano, Archila salió a aclarar que "ese nunca fue un acuerdo. Un preacuerdo es como estar casi casado. Uno de los puntos que debían ser incluidos era la necesidad de que hubiera una inclusión en el tema de los desbloqueos".

Además, otro de los puntos importantes que resaltó el consejero es que "el documento de garantías que hemos venido trabajando, por petición del Comité, no es un documento para este Paro exclusivamente, sino que sería relevante y aplicable a todas las protestas que se den de aquí en adelante. Las garantías de No bloqueos que estamos pidiendo no solamente son para quienes las están sufriendo ahora, sino para que quede claro que no debe ocurrir en el futuro".

De otra parte, y pese a la negativa del Comité del Paro a retomar los diálogos, el Gobierno aseguró que las puertas seguirán abiertas, en caso dado a que "de aquí al miércoles los miembros del comité recapaciten. Aquí estamos dispuestos a llegar a acuerdos".