Policía abre investigación por video de asfixia en Florencia, Caquetá

En las últimas horas se conoció en redes sociales un video en el que varios agentes de la Policía tratan de reducir a un hombre y uno de los uniformados le aplica una llave en el cuello al sujeto.

#JUDICIAL Sobre el video en el que se ve a un grupo de uniformados doblegando a una persona, @PoliciaColombia aclara que no era un manifestante, sino un soldado. Los hechos ocurrieron ayer en Florencia, Caquetá, y son materia de investigación. https://t.co/GjOVlCwI6Y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 28, 2021

Varios internautas afirmaron que esto pasó en el marco de las manifestaciones de Florencia, Caquetá, este 27 de mayo y que el sujeto está desaparecido, pero no es cierto.

Según declaraciones del coronel óscar Andrés Lamprea, comandante de la Policía de Caquetá, el hecho sucedió el 26 de mayo, cuando se recibió una llamada a la línea de emergencia 123 por parte de la comunidad, ya que habían 8 personas en estado de embriaguez y, dos de ellas estaban protagonizando una riña en vía pública. Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados se dan cuenta que uno de los sujetos tenía un arma blanca, por lo que fue reducido para su traslado a una estación de la institución.

Respecto a los uniformados que aparecen en el video, la Policía afirma que fueron apartado de sus cargos y que se lleva a cabo una investigación sobre las imágenes y los hechos que aparecen en redes sociales.

El portador de la arma blanca, identificado como Jhon Faiver Garatejo, también entregó su versión de los hechos:

"No era el hecho de que me cogieran así -los policías- (...) Solo quiero aclarar que no estoy muerto, ni soy un manifestante", afirmó.