La difícil misión de los hinchas para asistir a los partidos de Eurocopa

Aforos reducidos, reglas sanitarias cambiantes, incertidumbres: la pandemia va a acabar con el placer de los aficionados por organizar sus viajes durante la Eurocopa, si no logradirectamente que renuncien a desplazarse por los problemas que origina.

"Es todo muy confuso. Lo único que sé es que los partidos se van a disputar... pero por el resto, nada de nada",explica a la AFP Sébastien, un aficionado franco-alemánque trabaja como auditor financiero en Luxemburgo. Compró entradas en 2019 para el partido inaugural en Roma, para el Francia-Alemania, uno de los grandes partidos de la primera fase que se jugará en Múnich, así como para la segunda semifinal y la final en Londres.

"Desconozco si me tendré que hacer un test PCR, no sé si deberé estar vacunado, si podré ir a Londres sin cumplir una cuarentena, si el aforo será del 25, el 30 o el 50%... ni siquiera sé si podré hacer uso de mis entradas ya que he escuchado hablar de un sorteo", enumera.

El programa inicial de Sébastien también incluía turismo. Ya el año pasado había reservado el avión Luxemburgo-Roma, después Roma-Múnich y para acabar Múnich-Luxemburgo, con sus correspondientes noches de hotel. "Pensaba pasar unos días en Roma y Múnich. Lo he tenido que anular todo y las compañías aéreas no me han devuelto el dinero de momento", critica.

- "Si no se puede cantar..." -

Pese a todos los problemas, tiene ganas de intentar ir, aunque "no será una Eurocopa ideal si no se puede cantar, si tenemos que tener la mascarilla en las gradas, si tenemos que respetar las distancias, si no podemos bebernos unas cervezas, si no se puede ir de bares después de los partidos...".

Estas mismas razones son las que han llevado a Nassim Tirèche, que viajó en el Mundial a Rusia con el grupo Irrésistibles Français, a renunciar.

"Iba a viajar con los amigos con los que viajamos juntos habitualmente, pero lo he anulado todo, es demasiado complicado, he devuelto todas las entradas", explica.

"No se sabe si los aficionados irán al estadio, que son los que dan ambiente. Si solo hay la mitad del aforo no será igual. También vamos por todos los extras: visitas lugares, encuentras gente. Si no puedes salir por la noche, no estás seguro de hacer encuentros", lamenta Nassim.

Ni siquiera la Federación Francesa de Fútbol (FFF) puede dar respuestas a las demandas de los aficionados de los 'Bleus' por falta de información. "Todo cambia constantemente", resume el organismo. "La UEFA va y viene en función de la situación, no tiene certezas, pero tampoco se le puede achacar nada" porque la instancia depende de las decisiones tomadas por los gobiernos de los países de las doce ciudades que albergarán partidos del torneo continental.

- "Es un completo desmadre" -

Para el primer partido de los 'Bleus', el 15 de junio en Múnich contra Alemania, "cuanto más nos acercamos (a la fecha) más nos decimos que será imposible asistir", admite desolado Fabien Bonnel, portavoz de los Irrésistibles Français.

Para el segundo partido del actual campeón del mundo, el 19 de junio en Budapest contra Hungría, "se nos dice 'barra libre, queremos el 100%', pero la UEFA quiere imponer un cierto distanciamiento en las tribunas para no amontonar a todo el mundo. El 100% es poco realista", anticipa.

La UEFA ha publicado un documento para informar a los aficionados sobre su política de billetería. En su web (www.uefa.com), se detallan las restricciones y las condiciones sanitarias en cada ciudad, salvo Sevilla, que fue la última en entrar sustituyendo a Bilbao.

La instancia europea también ha anulado todos los billetes 'follow my team', una especie de preventa que permite a los aficionados seguir a su selección en caso de clasificación para la segunda fase.

"Es un completo desmadre", resume Fabien, que también ha devuelto todas las entradas que había comprado, ya que para este aficionado un torneo de este tipo es un motivo "para hacer la fiesta y si me van a controlar cada 10 metros o me van a hacer un test cada día para poder entrar en un estadio, además de estar encerrado en un hotel, no me apetece".

Sin los aficionados, la Eurocopa puede perder su carácter festivo y hacer del torneo un evento más triste de lo habitual.