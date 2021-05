"Mis hijas dieron su vida por mí": Sobreviviente al ataque de su pareja

En Caracol Radio logramos el testimonio de la mujer que sobrevivió al ataque de un hombre que asesinó además a sus 2 hijas y que estaba evadiendo la justicia en una clínica Psiquiátrica con un dictamen de un perito "sesgado" o "arreglado".

La Corte Suprema de Justicia dejó este año en firme la condena en contra de Ricardo González, quien asesino de sus dos hijas menores en un ataque contra su esposa.

Pero hay otra voz y es la de Luz Stella Forero, quién, aunque su esposo tomó la vida de sus dos hijas, logró que una parte de ella sobreviviera, la que emprendió una lucha, la de lograr que se hiciera justicia por el asesinato de sus dos hijas, la tentativa de homicidio contra ella y la voz de muchas mujeres que luchan contra el maltrato físico y psicológico.

Cuando Luz se disponía a abandonar a Ricardo, él no pudo tolerar la noticia: “Ya había motivos para dejarlo, habían sucedido tres infidelidades y luego de eso, tomé la decisión de separarnos y ahí entraron ya los abusos, las manipulaciones, amenazas y malos tratos”, le dijo Luz a Caracol Radio.

Para Luz no era fácil dejar a su esposo porque una de sus hijas, quería mucho a su padre y no alcanzaba a comprender la situación para irse con su madre: “Mi hija menor Sofia, se quería quedar viviendo con su papá, siempre que le decía Sofía vámonos, me decía y mi papá se va a quedar solito, no mami, ella solo tenía 10 años y no comprendía”.

Aunque un abogado le recomendó a Luz irse de la casa para comenzar la separación legal, Luz no podía dejar a su hija con el papá: “Pero cómo te vas y dejas a tu hija sola en la casa, solo hasta esa noche anterior, Sofia viendo por primera vez a su papá actuar de manera agresiva, toma la decisión de irse con su mamá, tampoco tuve respaldo de ninguna otra índole”, señaló Luz, además de que se alcanzó a normalizar esta violencia a los ojos de la familia de Ricardo: “La mamá me decía que ella lo entendía, pero que le diera otra oportunidad”.

Luz, le dijo a Ricardo que ya no podía más con esta situación: “Yo le dije mira Ricardo no más, ya no sigamos discutiendo, mañana me voy de la casa, esta es la última noche que vamos a dormir juntos en el mismo techo, no me aguanto más esta situación, sobre todo que con un herraje de la puerta le había golpeado en la cara a Natalia, uno sobrelleva las cosas, pero ya que haya una agresión directa a los hijos, es demasiado contundente”.

Como una ironía de la vida, Luz Stella daba la vida por sus hijas, y esa agresión hizo que se decidiera a abandonar a Ricardo, pero al día siguiente, fueron sus hijas quienes dieron la vida por ella: “Él saco un arma blanca y me dio, me daba puñaladas, y así igual lo hizo con nuestras hijas”.

Ricardo se llevó la vida de sus dos hijas, y Luz en una batalla legal por 10 años logró que la Corte Suprema dejara en firme la condena, de quien había intentado evadir la justicia con un dictamen psiquiátrico:

“Yo pienso que es muy importante la decisión de la Corte, demostrar la realidad, de los hechos y mostrar la situación que había sucedido en nuestro matrimonio, pero lastimosamente tenemos unas conciencias machistas, retrogradas que desde la justicia quieren seguir manipulando el dolor de la víctima, entonces para mi es muy importante esta decisión, es decirle a las mujeres ni una más si podemos, no hay que dejar que nuestros asesinos, nuestros maltratadores salgan victoriosos a las calles, disfrazados de una amnesia, locura temporal de cualquier nombre que le quieran colocar”, señaló Luz, entre el dolor por la pérdida y la victoria de ganarle a la justicia, reiteró que esta decisión de la Corte le devolvió la vida.

Manipulación, fue lo que, para Luz, hizo Ricardo, cuando un tribunal en segunda instancia lo absolvió declarándolo inimputable, sin embargo, para la Corte únicamente un examen psiquiátrico no determinaba que el señor pudiera ser absuelto con la figura legal que utilizó para evadir la justicia y poder ser trasladado a un centro psiquiátrico.