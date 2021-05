“Presidente, mi madre presa en Venezuela es más libre que usted”

Luego de la situación que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril a cuenta del paro nacional, muchas personas han manifestado su descontento con el actual Gobierno, debido a los enfrentamientos que han tenido algunos manifestantes con la Fuerza Pública.

Ante la situación, Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aida Merlano que se encuentra exiliada como presa política en Venezuela, no pasó por desapercibida y a través, de su cuenta de Instagram, hizo unas fuertes críticas al presidente Iván Duque por la poca empatía que ha tenido con los ciudadanos teniendo en cuenta las crisis que han venido atravesando las poblaciones vulnerables.

Por ello, precisamente Merlano expresó “Presidente, mi madre presa en Venezuela seguramente es más libre que usted, porque me atrevería afirmar que ya ni su conciencia le pertenece, pero cuando uno dice ser empático la empatía no puede ser selectiva”.

Seguido a esto, la hija de la exsenadora agregó en la descripción que no le importaba si le daban “palo” por opinar sobre los temas actuales del país, pero que para ella es peor la censura o la auto censura.

“Peor que la censura, es la autocensura, yo ya me cansé de callarme. Si me van a dar palo por pronunciarme sobre estos temas, díganme algo que yo no sepa”, puntualizó.

Luego del mensaje, muchos de sus seguidores la aclamaron a través de comentarios, donde le expresaban que sus ideas eran demasiado claras y precisas, y que se identificaban con su modo de pensar, ya que era la voz de muchos colombianos.