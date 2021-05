Comité Nacional de paro convocó a nuevas movilizaciones este 5 de mayo

El Comité Nacional de Paro convocó de nuevo a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las movilizaciones que se realizarán este miércoles 5 de mayo en los mismos 500 municipio en donde se llevaron a cabo las marchas en el paro nacional del pasado 28 de abril.

El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, dijo "nosotros solamente convocamos a manifestaciones pacíficas, sin violencia contra jóvenes y participantes que estarán de nuevo en las calles”.

Por su parte el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes, reiteró que el paro se levantará cuando se cumplan objetivos centrales para este momento como: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

El dirigente sindical manifestó que exigen también la negociación con el Comité Nacional de Paro del Pliego de emergencia resumido así: Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, Como también matrícula cero y no a la alternancia educativa, no a la discriminación de género, diversidad sexual y étnica, No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro, espera que se abran las puertas de la negociación con el Gobierno Nacional y no solo de diálogo que no ha dado resultado en el país.