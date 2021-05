La Coalición de la Esperanza propone al Gobierno plan de emergencia social

La Coalición de la Esperanza de la que hacen parte Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galan, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde, envió este lunes una carta al presidente Iván Duque en la que le plantean que se requiere poner en marcha un Plan de Emergencia Social que incluya temas como la Renta Básica.



“ Lo principal, ahora, es poner en marcha un contundente y agresivo Plan de Emergencia Social que debe surgir de ese amplio diálogo social y que incluya como mínimo una Renta Básica de Emergencia, la extensión y ampliación del PAEF, matricula cero en las Universidades Públicas, entre otras medidas para enfrentar la pobreza que llega a niveles de hace una década. Señor Presidente, este Plan debe proteger y mejorar los programas sociales. Ninguna razón fiscal se puede aducir para no extenderlos. Hay que atender primero la situación social y luego la situación fiscal, con una señal a los mercados de la intención de garantizar en el futuro la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dice la misiva.



También señalaron que se debe avanzar en desmontar algunos beneficios que se habrían entregado a las empresas en la reforma tributaria del 2019.



“Desde el punto de vista del ajuste fiscal, es urgente que el gobierno desmonte las gabelas que le dio al sector empresarial en la reforma tributaria de 2019, que explican la caída de los ingresos fiscales en más de un punto porcentual del PIB en 2020”.



También hicieron un llamado a la austeridad en el gasto público: “en primer lugar, se debe suspender de inmediato la compra de aviones militares por más de 14 billones de pesos, que resulta inaudita en la actual coyuntura social y fiscal. Se debe revisar el enorme aumento en los gastos de inversión previsto para este año (66%), pues no es claro en qué se van a gastar $34 billones en un año electoral. Es indispensable que el gobierno muestre austeridad en el gasto como vía para ajustar el déficit fiscal...”



La coalición de la esperanza aseguran que es necesario un diálogo social amplio, que no se limite a su círculo cercano del mandatario, sino que convoque a varios sectores.



“...El diálogo no puede limitarse a las fuerzas políticas y tiene que escuchar las justas quejas de la gente, convocando a todas las fuerzas sociales y a los representantes de las movilizaciones, incluido el Comité Nacional del Paro, la Minga Indígena y voceros de los jóvenes, sin sustituir la responsabilidad del gobierno en la actual coyuntura...”



El ministro del interior, Daniel Palacios y el director del departamento administrativo de la presidencia, Victor Muñoz, confirmaron que recibieron la misiva y que procederán a convocarlos a una reunión.



“La propuesta de Coalición de la Esperanza enviada el día de hoy es la forma de construir democracia. El trámite de la propuesta a través de las instituciones es el camino correcto. Con @MinHacienda y @MinInterior estaremos agendando a la mayor brevedad reunión con los firmantes”, indicó Victor Muñoz.