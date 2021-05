Correcto debut de Wuilker Fariñez en Liga pese a derrota contra PSG /

El arquero ex Millonarios, Wuilker Fariñez, debutó como titular por Liga de Francia este sábado con su equipo, el Lens, en la derrota 2-1 contra el PSG. Pese a que el venezolano no pudo evitar la caída de su arco en dos oportunidades, en las que no tuvo nada que ver, cumplió un buen papel ante las figuras del equipo de la capital francesa.

Con su característica felina que cautivó a hinchas 'embajadores' y seguidores del fútbol colombiano, el joven de 23 años mostró seguridad y sus dotes de buen portero en acciones claves ante el equipo comandado por Neymar, autor del primero de los dos goles.

Le puede interesar:

El venezolano completó 4 salvadas en todo el partido, dos de ellas claves: realizó una atajada formidable tras un cabezazo del portugués Danilo al minuto 23 con el partido 0-0. Al 38' nuevamente salvó a su equipo del primer tanto llegando a un balón que iba a ras de césped proveniente del pie izquierdo de Neymar.

En el segundo tiempo y ya con el partido 2-1, alcanzó a rosar una pelota que posteriormente con colaboración del palo se iría afuera, luego de un cobre de tiro libre que tuvo como protagonista nuevamente al 10 brasileño.

Finalmente el resultado fue adverso para Wuiker Fariñez y su equipo, pero cumplió un destacado partido ante un difícil rival plagado de estrellas como lo es el semifinalista de la Champions League.

Cabe destacar que el venezolano ya había sido inicialista con el Lens pero por Copa de Francia. El joven guardameta ex Millonarios, jugó como titular en la victoria de su equipo 2-4 ante Nantes por la segunda ronda de este campeonato y en la eliminación 3-2 a manos de Red Star FC93 en los dieciseisavos de final.

A falta de tres jornadas para que finalice el campeonato francés, PSG escaló momentáneamente hasta la primera posición de la Liga con 75 unidades. Lille, segundo con 73 puntos, jugará su partido de la fecha 35 este sábado en horas de la tarde ante Niza.