Los primeros 100 días del presidente Joe Biden

Los retos que enfrenta el presidente Joe Biden son particularmente críticos, marcados por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, que ha cobrado la vida de casi 600.000 estadounidenses y ha devastado la economía nacional.

Los tres logros más importantes: El programa de vacunación contra el coronavirus a gran escala. Biden logró que más de 230 millones de dosis fueran administradas. La aprobación de su ley de ayuda económica por $1.9 billones de dólares para hacer frente a la crisis económica por la pandemia. Y la reincorporación al acuerdo climático de París, sus primeras banderas.

"Han pasado solo 100 días, pero debo decirles, nunca había estado más optimista del futuro de los Estados Unidos, América se está moviendo de nuevo. No me diga que no podemos hacer progreso, es un primer paso pero aún tenemos. mucho por hacer" dijo Biden este jueves.

Entre los retos se encuentran la crisis migratoria en la frontera sur del país. La aprobación del control de armas, el país registró más de 147 tiroteos en lo corrido de 2021. Así mismo, la reforma policial, a pesar de lograrse una condena ejemplar para el asesino de George Floyd, uniformados se ven involucrados todos los días en asesinatos a civiles por abuso policial.