"Si no quieren aglomeraciones en las marchas, retiren la reforma": Petro

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se refirió al tema propuesto por la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Salud acerca de posponer el paro nacional, convocado por las centrales obreras, para el 28 de abril en contra de la reforma tributaria propuesta por el Ministerio de Hacienda.

“Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria”, escribió el político, generando múltiples comentarios de quienes están de acuerdo con su postura y se manifestarán, y quienes lo critican por incitar a protestar en las calles en medio de la situación que atraviesa el país por culpa del COVID-19.

Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2021

El Ministerio de Salud reiteró su llamado a mantener el autocuidado y pide considerar el aplazamiento del paro nacional convocado para el próximo 28 de abril. A su vez, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, habló en 6Am Hoy por Hoy y afirmó que "protestar es un derecho y no es necesario crear aglomeraciones o plantones para manifestarse”, pues en estos momentos eso sería “un atentado a la vida”.

Sin embargo, las centrales obreras ratificaron su intención de salir a las calles. El Comando Nacional de Paro, las tres centrales obreras CUT, CGT y CTC y Fecode, afirmaron que el próximo miércoles se realizará un paro por 24 horas contra el proyecto de reforma tributaria, que estará acompañado de marchas y movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del país.

Petro, además, hizo un llamado a los colombianos, también desde su cuenta de Twitter, a cómo pueden apoyar el paro: “El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”.