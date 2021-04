Los partidos políticos que le han dicho no a la reforma tributaria

La reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso de la República ha sido uno de los temas que mayor discusión ha generado en los últimos días. Se trata de una iniciativa con la que la administración del presidente Iván Duque, manifiesta, pretende hacer frente a la situación económica que vive el país y para financiar los diferentes programas sociales.



La reforma no ha empezado formalmente a ser discutida, pero ya ha sufrido varías golpes políticos que complicarían su trámite en el Congreso. Algunos de los partidos de Gobierno, independientes o de oposición, han dicho que no apoyarán el proyecto.



Cambio Radical, tras una reunión de bancada, anunció que no apoyará la reforma y la calificó como inoportuna. Ese partido cuestionó temas como el IVA a los servicios públicos, el gravamen a las pensiones y la posibilidad de que las personas que ganen más de 2,5 millones de pesos tengan que declarar y pagar renta.



“La Bancada en pleno del Partido Cambio Radical, por unanimidad, después de haber realizado un detenido examen del proyecto de ley de reforma tributaria, manifiesta que no acompañará al Gobierno en la aprobación de esta iniciativa, por considerarla totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país, al tiempo que carece de unidad de materia, requisito constitucional indispensable para el trámite de cualquier ley. Esta decisión tiene los efectos vinculantes de la Ley”, señaló el comunicado de la colectividad.



Por el lado del Partido Liberal el director y expresidente, César Gaviria, calificó la reforma que llevó el Gobierno al Congreso como inoportuna y dijo que el ejecutivo se debe concentrar en la atención de la pandemia. Incluso, esta semana hubo una reunión de Gaviria con el también expresidente Álvaro Uribe, en la que hablaron de la tributaria y en donde Gaviria le habría manifestado que: “ni un voto liberal para esa tributaria”



Por el lado de los sectores de oposición, desde un principio manifestaron que no acompañarán el texto. En la Alianza Verde anunciaron que no acompañarán el texto radicado.



“Le diremos No al proyecto de reforma tributaria denominado simuladamente por el Gobierno del Presidente Iván Duque de “solidaridad sostenible” que pretende resolver de una manera equivocada las urgencias fiscales del Estado descargando la financiación de los programas sociales y las apremiantes necesidades de los ciudadanos solamente en las clases medias y los trabajadores, mientras deja intactas exenciones y privilegios y promueve gastos innecesarios e inconvenientes en distintas instancias del Estado....”



Por los lados el Polo Democrático el presidente y senador de ese partido, Alexander López, señaló que las bancadas de Senado y Cámara votarán en contra de la reforma tributaria.



“Rechazamos de manera vehemente el IVA del 19% a la gasolina, como también el IVA en los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6. De igual manera el infame impuesto que se le quiere imponer a los pensionados de colombia”, indicó el senador López



Por el lado de los partido, que hace parte de la coalición de Gobierno, la U anunció que no votará la reforma tributaria porque “grava los asalariados” y porque según indicó la directora de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, se estaría gravando a los pensionados y se “incrementa la tributación a la clase media”. Por esa razón, propusieron un pacto nacional para trabajar en una contrareforma.



El Partido Colombia Justas Libres, que también está en la coalición de Gobierno, anunció que no acompañará la reforma tributaria que la administración del presidente Duque radicó ante el Congreso con mensaje de urgencia. La pidió que se retire el texto.



“Nuestro partido Colombia Justa Libres quiere informar a la opinión pública que de manera unánime los copresidentes y bancada de congresistas no acompañará el proyecto de ley Solidaridad Sostenible o reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional, debido a que afecta de manera grave a los pensionados, a la clase media y trabajadora e incrementa el costo de vida de todos los colombianos. Solicitamos su retiro y una reformulación de una política pública de sostenibilidad y enfocados en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos...”, indicó el copresidente y senador de esa colectividad, Jhon Milton Rodríguez.



En el Partido Conservador, aunque no han tomado una postura oficial sobre si acompañan o no la reforma, han señalado que no acompañarán una reforma que afecte a la clase media. Sin embargo, la decisión final se tomará la próxima semana.